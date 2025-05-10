СБУ задержала в Киеве скандально известного вора в законе "Умку", - источники
Сегодня в Киеве, 10 мая, Служба безопасности Украины задержала известного "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Кроме задержания, правоохранители демонтировали спецсигналы на бронированном авто "Умки", которые были установлены без разрешений на использование.
Как отметили РБК-Украина в самой СБУ, спецслужба регулярно проводит комплекс контрразведывательных мероприятий, направленных на системное противодействие организованной преступности.
"Любая деятельность, вредящая национальной безопасности государства будет и в дальнейшем получать жесткую реакцию от СБУ. О результатах таких мероприятий будем информировать отдельно", - добавили в Службе безопасности Украины.
Кто такой "Умка"
Скандалы вокруг Сергея Олейника, известного в криминальных кругах как "Умка" или "Умка Днепровский", связаны с рядом задержаний, судебных процессов и освобождений, которые вызвали общественный резонанс.
Известно, что уроженец Днепра считается главарем так называемого "восточного клана", контролирующего преступные структуры в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях Украины. Олейник также связан с влиятельным криминальным авторитетом Александром Петровским, известным как "Нарик".
Задержания и судебные процессы
Май 2021 года: Олейник был задержан по подозрению в распространении преступного влияния (статья 255-1 УК Украины). Позже суд отпустил его под ночной домашний арест, несмотря на протесты прокуратуры и санкции СНБО.
Август 2022 года: Олейника задержали в Закарпатской области за управление автомобилем с перебитыми номерами. После составления протокола его отпустили, что вызвало критику в СМИ и подозрения в возможных связях с влиятельными лицами.
Декабрь 2022 года: Олейник и его соратник Лаша Джачвлиани ("Лаша Сван") были задержаны в Киеве. Им избрали меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.
Январь 2024 года: Олейник и Джачвлиани были освобождены из-под стражи из-за истечения срока содержания и срыва судебного заседания, что вызвало общественное недовольство и вопросы о влиянии криминальных структур на судебную систему.
Крайний скандал вокруг "Умки" вызвал широкое обсуждение в обществе и медиа, в контексте его возможных связей с влиятельными фигурами в бизнесе и якобы в правоохранительных структурах.
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