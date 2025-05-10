СБУ задержала в Киеве скандально известного вора в законе "Умку", - источники

Сегодня в Киеве, 10 мая, Служба безопасности Украины задержала известного "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

"Любая деятельность, вредящая национальной безопасности государства будет и в дальнейшем получать жесткую реакцию от СБУ. О результатах таких мероприятий будем информировать отдельно", - добавили в Службе безопасности Украины.

Как отметили РБК-Украина в самой СБУ, спецслужба регулярно проводит комплекс контрразведывательных мероприятий, направленных на системное противодействие организованной преступности.

Кроме задержания, правоохранители демонтировали спецсигналы на бронированном авто "Умки", которые были установлены без разрешений на использование.

Кто такой "Умка"

Скандалы вокруг Сергея Олейника, известного в криминальных кругах как "Умка" или "Умка Днепровский", связаны с рядом задержаний, судебных процессов и освобождений, которые вызвали общественный резонанс.

Известно, что уроженец Днепра считается главарем так называемого "восточного клана", контролирующего преступные структуры в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях Украины. Олейник также связан с влиятельным криминальным авторитетом Александром Петровским, известным как "Нарик".

Задержания и судебные процессы

Май 2021 года: Олейник был задержан по подозрению в распространении преступного влияния (статья 255-1 УК Украины). Позже суд отпустил его под ночной домашний арест, несмотря на протесты прокуратуры и санкции СНБО.

Август 2022 года: Олейника задержали в Закарпатской области за управление автомобилем с перебитыми номерами. После составления протокола его отпустили, что вызвало критику в СМИ и подозрения в возможных связях с влиятельными лицами.

Декабрь 2022 года: Олейник и его соратник Лаша Джачвлиани ("Лаша Сван") были задержаны в Киеве. Им избрали меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.

Январь 2024 года: Олейник и Джачвлиани были освобождены из-под стражи из-за истечения срока содержания и срыва судебного заседания, что вызвало общественное недовольство и вопросы о влиянии криминальных структур на судебную систему.

Крайний скандал вокруг "Умки" вызвал широкое обсуждение в обществе и медиа, в контексте его возможных связей с влиятельными фигурами в бизнесе и якобы в правоохранительных структурах.

Подробнее о том, смогла ли Украина избавится от "воров в законе" после санкций СНБО - читайте в материале РБК-Украина.

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