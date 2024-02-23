СБУ затримала керівництво інтернет-провайдера, яке забезпечило зв'язком росіян у Донецьку

Деталі справи

Як встановило розслідування, засновником компанії є колишній співробітник радянського КДБ. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він разом зі своїм підлеглим переїхав із Донецької області до Києва.

Перебуваючи в столиці, вони дистанційно керували інтернет-провайдером, який переоформили за російським законодавством і отримали ліцензію Роскомнагляду.

Також за вказівкою фігурантів менеджмент їхніх компаній на тимчасово окупованій частині східного регіону регулярно сплачує до окупаційного бюджету РФ "податки і збори".

ФСБ взяла під контроль інтернет-трафік у Донецьку

Зазначається, що інтернет-провайдер забезпечує зв'язком штаби російських військ, місцеву окупаційну адміністрацію РФ і так званий "силовий блок" терористичної організації "ДНР".

Також фігуранти допомогли ФСБ взяти під контроль значну частину інтернет-трафіку в тимчасово окупованому Донецьку. Зокрема на серверах провайдера встановлено спеціалізоване обладнання російської спецслужби, яке дозволяє ФСБ моніторити всі інтернет-дії мирного населення регіону.

"Насамперед загарбники задіяли апаратно-програмний комплекс для контролю за трафіками інтернет-з'єднань та ідентифікації користувачів", - пише спецслужба.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Отримані відомості ФСБ використовує для вербування жителів регіону та їх подальшого залучення до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Що їм загрожує

Під час обшуків у квартирах фігурантів у Києві виявлено:

комп'ютери, мобільні телефони, флеш-носії пам'яті, документи та чорнові записи з доказами незаконної діяльності;

готівку в різних валютах на суму 120 тисяч доларів.

Наразі слідчі повідомили затриманим про підозру за фактом пособництва державі-агресору. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років в'язниці.

"Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності осіб, які переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території нашої держави", - додали в СБУ.

Нещодавні затримання СБУ

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

Також правоохоронці затримали ще одного інформатора спецслужб РФ. Зрадник збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.