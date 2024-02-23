СБУ задержала руководство интернет-провайдера, которое обеспечило связью россиян в Донецке

Правоохранители задержали двух руководителей интернет-провайдера в оккупированном Донецке, который работает под контролем ФСБ. Теперь им грозит тюремное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Как установило расследование, основателем компании является бывший сотрудник советского КГБ. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он вместе со своим подчиненным переехал из Донецкой области в Киев.
Находясь в столице, они дистанционно руководили интернет-провайдером, который переоформили по российскому законодательству и получили лицензию Роскомнадзора.
Также по указанию фигурантов менеджмент их компаний на временно оккупированной части восточного региона регулярно платит в оккупационный бюджет РФ "налоги и сборы".
Отмечается, что интернет-провайдер обеспечивает связью штабы российских войск, местную оккупационную администрацию РФ и так называемый "силовой блок" террористической организации "ДНР".
Также фигуранты помогли ФСБ взять под контроль значительную часть интернет-трафика во временно оккупированном Донецке. В частности, на серверах провайдера установлено специализированное оборудование российской спецслужбы, которое позволяет ФСБ мониторить все интернет-действия мирного населения региона.
"Прежде всего захватчики задействовали аппаратно-программный комплекс для контроля за трафиками интернет-соединений и идентификации пользователей", - пишет спецслужба.
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
Полученные сведения ФСБ использует для вербовки жителей региона и их дальнейшего привлечения к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Во время обысков в квартирах фигурантов в Киеве обнаружено:
Сейчас следователи сообщили задержанным о подозрении по факту пособничества государству-агрессору. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 15 лет тюрьмы.
"Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности лиц, скрывающихся от правосудия на временно оккупированной территории нашего государства", - добавили в СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.
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