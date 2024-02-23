СБУ задержала руководство интернет-провайдера, которое обеспечило связью россиян в Донецке

Детали дела

Как установило расследование, основателем компании является бывший сотрудник советского КГБ. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он вместе со своим подчиненным переехал из Донецкой области в Киев.

Находясь в столице, они дистанционно руководили интернет-провайдером, который переоформили по российскому законодательству и получили лицензию Роскомнадзора.

Также по указанию фигурантов менеджмент их компаний на временно оккупированной части восточного региона регулярно платит в оккупационный бюджет РФ "налоги и сборы".

ФСБ взяла под контроль интернет-трафик в Донецке

Отмечается, что интернет-провайдер обеспечивает связью штабы российских войск, местную оккупационную администрацию РФ и так называемый "силовой блок" террористической организации "ДНР".

Также фигуранты помогли ФСБ взять под контроль значительную часть интернет-трафика во временно оккупированном Донецке. В частности, на серверах провайдера установлено специализированное оборудование российской спецслужбы, которое позволяет ФСБ мониторить все интернет-действия мирного населения региона.

"Прежде всего захватчики задействовали аппаратно-программный комплекс для контроля за трафиками интернет-соединений и идентификации пользователей", - пишет спецслужба.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Полученные сведения ФСБ использует для вербовки жителей региона и их дальнейшего привлечения к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Что им грозит

Во время обысков в квартирах фигурантов в Киеве обнаружено:

компьютеры, мобильные телефоны, флеш-носители памяти, документы и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности;

наличные в разных валютах на сумму 120 тысяч долларов.

Сейчас следователи сообщили задержанным о подозрении по факту пособничества государству-агрессору. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 15 лет тюрьмы.

"Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности лиц, скрывающихся от правосудия на временно оккупированной территории нашего государства", - добавили в СБУ.

Недавние задержания СБУ

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.