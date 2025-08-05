СБУ затримала IT-фахівця з університету: встановлював "відеопастки" для ударів по Києву

Деталі справи

За даними слідства, ІТ-фахівець київського університету був завербований російськими спецслужбами через Telegram, коли шукав підробіток. Виконуючи ворожі завдання, він орендував квартири у висотках за адресами, які надсилав куратор, і встановлював у вікнах приховані відеокамери з віддаленим доступом.

Так окупанти в режимі реального часу спостерігали за об’єктами у Києві під час комбінованих атак та могли коригувати повторні удари. Водночас ворог намагався виявити позиції української ППО.

Крім того, агент додатково розставляв аналогічні "відеопастки" біля колій Укрзалізниці, де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони через столичний регіон України.

Контррозвідка СБУ затримала його "на гарячому" в одній з орендованих квартир. Під час обшуку виявлено відеокамеру, а також вилучено телефон із доказами його контактів з куратором від ФСБ.

Що загрожує

Затриманому повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Він перебуває під вартою та може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки по Києву (t.me/SBUkr)