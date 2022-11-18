Зазначається, що злочинця розшукував Інтерпол за вчинення тяжких злочинів.

Затриманий виявився учасником міжнародного злочинного угруповання з Південного Кавказу, яке здійснювало розбійні напади з особливою жорстокістю.

"Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що один з учасників банди приховано прибув до нашої держави, де сподівався переховуватись від правосуддя", - додає пресслужба.

Злочинець намагався створити власне угрупування в Західній Україні для вчинення "нальотів" на оселі та бізнес місцевих жителів. Таким чином він намагався підняти свій статус у злочинній ієрархії.

"Такі дії могли призвести до загострення криміногенної обстановки і розхитування суспільно-політичної ситуації в західних областях. Однак співробітники Служби безпеки запобігли реалізації злочинних намірів. Вони встановили місцезнаходження кримінальника і затримали його", - відзначає СБУ.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиційного арешту.

Фото: СБУ затримала іноземця, який планував створити кримінальну банду в Україні (ssu.gov.ua)