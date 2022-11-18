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СБУ затримала іноземця, який планував створити кримінальну банду в Україні

Фото: СБУ затримала іноземця, який планував створити кримінальну банду в Україні (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України затримала іноземного злочинця у Тернополі, якого розшукував Інтерпол. Чоловік планував створити кримінальну банду в нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що злочинця розшукував Інтерпол за вчинення тяжких злочинів.

Затриманий виявився учасником міжнародного злочинного угруповання з Південного Кавказу, яке здійснювало розбійні напади з особливою жорстокістю.

"Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що один з учасників банди приховано прибув до нашої держави, де сподівався переховуватись від правосуддя", - додає пресслужба.

Злочинець намагався створити власне угрупування в Західній Україні для вчинення "нальотів" на оселі та бізнес місцевих жителів. Таким чином він намагався підняти свій статус у злочинній ієрархії.

"Такі дії могли призвести до загострення криміногенної обстановки і розхитування суспільно-політичної ситуації в західних областях. Однак співробітники Служби безпеки запобігли реалізації злочинних намірів. Вони встановили місцезнаходження кримінальника і затримали його", - відзначає СБУ.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиційного арешту.

Фото: СБУ затримала іноземця, який планував створити кримінальну банду в Україні (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала мобілізованого під Рівним, який збирав дані про військових для РФ у шпиталі.

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