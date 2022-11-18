Отмечается, что преступник разыскивал Интерпол за совершение тяжких преступлений.

Задержанный оказался участником международной преступной группировки с Южного Кавказа, совершавшей разбойные нападения с особой жестокостью.

"Сотрудники СБУ получили информацию о том, что один из участников банды скрыто прибыл в наше государство, где надеялся скрываться от правосудия", - добавляет пресс-служба.

Преступник пытался создать собственную группировку в Западной Украине для совершения "налетов" на дома и бизнес местных жителей. Таким образом, он пытался поднять свой статус в преступной иерархии.

"Такие действия могли привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию общественно-политической ситуации в западных областях. Однако сотрудники Службы безопасности предотвратили реализацию преступных намерений. Они установили местонахождение уголовника и задержали его", - отмечает СБУ.

Сейчас решается вопрос экстрадиционного ареста.

Фото: СБУ задержала иностранца, планировавшего создать криминальную банду в Украине (ssu.gov.ua)