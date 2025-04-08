СБУ затримала інформатора РФ у Харкові: наводив ворожі КАБи і шпигував за ЗСУ
СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ в Харкові. Він наводив ворожі КАБи та передавав дані про оборону міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Служба безпеки України зірвала чергову спробу російських агресорів отримати актуальні дані про оборону Харкова. У результаті спецоперації в обласному центрі було затримано 49-річного інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ.
Зловмисником виявився підсобний робітник місцевого видавництва, якого окупанти завербували через Telegram-канали.
Під виглядом робочих поїздок чоловік об'їжджав північні околиці прифронтового міста, намагаючись виявити запасні командні пункти українських військ. Зібрані дані він направляв ворогу, після чого отримував інструкції для подальших дій.
Особливо небезпечним для українських оборонців було те, що за отриманими координатами агресор планував здійснити серію повітряних ударів по Харкову з використанням керованих авіабомб.
Крім того, інформатор фіксував адреси енергооб'єктів, зокрема модульних котелень, що ставали потенційними цілями для атак.
Під час обшуку в помешканні затриманого правоохоронці виявили телефон з месенджером, через який він направляв окупантам геолокації на Google-картах. Після документування злочину СБУ затримала його за місцем проживання.
Що загрожує
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за статтею 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. На даний момент він перебуває під вартою.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно викрила ворожих агентів, які готували подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі.
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