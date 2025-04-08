СБУ затримала інформатора РФ у Харкові: наводив ворожі КАБи і шпигував за ЗСУ

СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ в Харкові. Він наводив ворожі КАБи та передавав дані про оборону міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Служба безпеки України зірвала чергову спробу російських агресорів отримати актуальні дані про оборону Харкова. У результаті спецоперації в обласному центрі було затримано 49-річного інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ.

Зловмисником виявився підсобний робітник місцевого видавництва, якого окупанти завербували через Telegram-канали.

Під виглядом робочих поїздок чоловік об'їжджав північні околиці прифронтового міста, намагаючись виявити запасні командні пункти українських військ. Зібрані дані він направляв ворогу, після чого отримував інструкції для подальших дій.

Фото: СБУ затримала російського інформатора

Особливо небезпечним для українських оборонців було те, що за отриманими координатами агресор планував здійснити серію повітряних ударів по Харкову з використанням керованих авіабомб.

Крім того, інформатор фіксував адреси енергооб'єктів, зокрема модульних котелень, що ставали потенційними цілями для атак.

Під час обшуку в помешканні затриманого правоохоронці виявили телефон з месенджером, через який він направляв окупантам геолокації на Google-картах. Після документування злочину СБУ затримала його за місцем проживання.

Що загрожує

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за статтею 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. На даний момент він перебуває під вартою.