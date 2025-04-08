СБУ задержала информатора РФ в Харькове: наводил вражеские КАБы и шпионил за ВСУ
СБУ задержала российского информатора, который шпионил за подразделениями ВСУ в Харькове. Он наводил вражеские КАБы и передавал данные об обороне города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Служба безопасности Украины сорвала очередную попытку российских агрессоров получить актуальные данные об обороне Харькова. В результате спецоперации в областном центре был задержан 49-летний информатор, который шпионил за подразделениями ВСУ.
Злоумышленником оказался подсобный рабочий местного издательства, которого оккупанты завербовали через Telegram-каналы.
Под видом рабочих поездок мужчина объезжал северные окраины прифронтового города, пытаясь обнаружить запасные командные пункты украинских войск. Собранные данные он направлял врагу, после чего получал инструкции для дальнейших действий.
Особенно опасным для украинских защитников было то, что по полученным координатам агрессор планировал осуществить серию воздушных ударов по Харькову с использованием управляемых авиабомб.
Кроме того, информатор фиксировал адреса энергообъектов, в частности модульных котельных, которые становились потенциальными целями для атак.
Во время обыска в квартире задержанного правоохранители обнаружили телефон с мессенджером, через который он направлял оккупантам геолокации на Google-картах. После документирования преступления СБУ задержала его по месту жительства.
Что грозит
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. На данный момент он находится под стражей.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила вражеских агентов, которые готовили двойной теракт возле ТЦК в Тернополе.
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