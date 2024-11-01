СБУ затримала "політексперта" з медіапулу Медведчука, який закликав здатися Росії

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Сергія Белашка.

Як встановило слідство, зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку координував головний редактор Інтернет-сайту "ПолитНавигатор" Сергій Степанов.

На початку повномасштабної війни СБУ викрила цей ворожий осередок. Тоді було затримано двох учасників російської агентури, а її резиденту - Степанову, який переховується у Криму, повідомлено про заочну підозру.

Після 24 лютого 2022 року їхній спільник з Київської області "заліг на дно" і намагався переховуватися від правосуддя, використовуючи різні місця проживання в Україні.

Фото: СБУ затримала "політексперта" з медіапулу Медведчука (t.me/SBUkr)