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СБУ затримала "політексперта" з медіапулу Медведчука, який закликав здатися Росії

Фото: Сергій Белашко (скрін з відео)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Левицький

Служба безпеки затримала у Київській області "політексперта", який був частим гостем на телеканалах Віктора Медведчука. Там він регулярно просував наративи Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Сергія Белашка.

Як встановило слідство, зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку координував головний редактор Інтернет-сайту "ПолитНавигатор" Сергій Степанов.

На початку повномасштабної війни СБУ викрила цей ворожий осередок. Тоді було затримано двох учасників російської агентури, а її резиденту - Степанову, який переховується у Криму, повідомлено про заочну підозру.

Після 24 лютого 2022 року їхній спільник з Київської області "заліг на дно" і намагався переховуватися від правосуддя, використовуючи різні місця проживання в Україні.

 

Фото: СБУ затримала "політексперта" з медіапулу Медведчука (t.me/SBUkr)

Справа Медведчука

Нагадаємо, Віктор Медведчук - кум російського диктатора Володимира Путіна та засновник забороненої в Україні партії "ОПЗЖ". Перед початком повномасштабної війни Росії проти України йому було оголошено підозру у державній зраді.

До лютого 2022 року Медведчук перебував під домашнім арештом, проте згодом втік. Пізніше його затримала Служба безпеки України (СБУ), а у вересні екснардепа обміняли на захисників Маріуполя.

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Віктор МедведчукСлужба безпеки УкраїниВійна в Україні