СБУ задержала "политэксперта" из медиапула Медведчука, который призывал сдаться России

По информации источников РБК-Украина, речь идет о Сергее Белашко.

Как установило следствие, злоумышленник входил в агентурную сеть ФСБ, которую координировал главный редактор Интернет-сайта "ПолитНавигатор" Сергей Степанов.

В начале полномасштабной войны СБУ разоблачила эту враждебную ячейку. Тогда были задержаны два участника российской агентуры, а ее резиденту - Степанову, который скрывается в Крыму, сообщено о заочном подозрении.

После 24 февраля 2022 года их сообщник из Киевской области "залег на дно" и пытался скрываться от правосудия, используя разные места жительства в Украине.

Фото: СБУ задержала "политэксперта" из медиапула Медведчука (t.me/SBUkr)