Що передувало?

Після окупації частини Херсонської області, зрадниці добровільно вступили до складу окупаційних "виборчих комісій". Перебуваючи у лавах "виборчкомів", колаборантки займались фальсифікацією незаконного "голосування" щодо "приєднання" регіону до складу Російської Федерації.

Одна із зрадниць, мешканка Бериславського району, у вересні 2022 року здійснювала подворові обходи жителів селища Миколаївка. Під час рейдів у супроводі терористів вона примушувала людей віддати "голос" на користь Кремля. В інакшому випадку - погрожувала ув’язненням до російської катівні та "конфіскацією" приватного майна.

Після звільнення району зрадниця втекла до Кривого Рогу, втім не втікла від правосуддя.

Іншу ворожу поплічницю затримали у селищі Комишани Херсонської області. Зрадниця погодилась стати "секретарем селищного виборчком", який був облаштований у спортзалі місцевої школи. На цій посаді вона також агітувала цивільних взяти участь в російському псевдореферендумі.

Що їм загрожує?

Обом зрадницям було повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 28 - вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою;

ч. 5 ст. 111-1 - колабораційна діяльність.

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років в'язниці.

Фото: СБУ затримала двох зрадниць зі складу окупаційних "виборчих комісій" (t.me/SBUkr)

"Референдум" на окупованих територіях

Відзначимо, що у період з 23 по 27 вересня 2022 року російські терористи провели на так званих "Л/ДНР" й окупованих частинах Запорізької й Херсонської областей "референдуми" про входження до складу РФ.