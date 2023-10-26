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СБУ задержала двух предательниц из состава оккупационных "избирательных комиссий"

Фото: СБУ задержала двух предательниц из состава оккупационных "избирательных комиссий" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Задержаны две коллаборационистки, которые добровольно сотрудничали с российскими террористами во время оккупации и вошли в состав "избирательных комиссий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Что предшествовало? 

После оккупации части Херсонской области, предательницы добровольно вступили в состав оккупационных "избирательных комиссий". Находясь в рядах "избиркомов", коллаборантки занимались фальсификацией незаконного "голосования" по "присоединению" региона в состав Российской Федерации. 

Одна из предательниц, жительница Бериславского района, в сентябре 2022 года осуществляла подворовые обходы жителей поселка Николаевка. Во время рейдов в сопровождении террористов она заставляла людей отдать "голос" в пользу Кремля. В противном случае - угрожала заключением в российской пыточной и "конфискацией" частного имущества.

После освобождения района предательница сбежала в Кривой Рог, впрочем, не сбежала от правосудия. 

Другую вражескую соратницу задержали в поселке Камышаны Херсонской области. Предательница согласилась стать "секретарем поселкового избиркома", который был оборудован в спортзале местной школы. На этой должности она также агитировала гражданских принять участие в российском псевдореферендуме. 

Что им грозит? 

Обеим предательницам было сообщено о подозрении по: 

  • ч. 2 ст. 28 - совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору;
  • ч. 5 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность.

Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

 

Фото: СБУ задержала двух изменниц из состава оккупационных "избирательных комиссий" (t.me/SBUkr)

"Референдум" на оккупированных территориях

Отметим, что в период с 23 по 27 сентября 2022 года российские террористы провели на так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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