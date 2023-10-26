СБУ задержала двух предательниц из состава оккупационных "избирательных комиссий"

Задержаны две коллаборационистки, которые добровольно сотрудничали с российскими террористами во время оккупации и вошли в состав "избирательных комиссий".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
После оккупации части Херсонской области, предательницы добровольно вступили в состав оккупационных "избирательных комиссий". Находясь в рядах "избиркомов", коллаборантки занимались фальсификацией незаконного "голосования" по "присоединению" региона в состав Российской Федерации.
Одна из предательниц, жительница Бериславского района, в сентябре 2022 года осуществляла подворовые обходы жителей поселка Николаевка. Во время рейдов в сопровождении террористов она заставляла людей отдать "голос" в пользу Кремля. В противном случае - угрожала заключением в российской пыточной и "конфискацией" частного имущества.
После освобождения района предательница сбежала в Кривой Рог, впрочем, не сбежала от правосудия.
Другую вражескую соратницу задержали в поселке Камышаны Херсонской области. Предательница согласилась стать "секретарем поселкового избиркома", который был оборудован в спортзале местной школы. На этой должности она также агитировала гражданских принять участие в российском псевдореферендуме.
Обеим предательницам было сообщено о подозрении по:
Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Фото: СБУ задержала двух изменниц из состава оккупационных "избирательных комиссий" (t.me/SBUkr)
Отметим, что в период с 23 по 27 сентября 2022 года российские террористы провели на так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей "референдумы" о вхождении в состав РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.