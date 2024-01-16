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СБУ затримала двох колаборантів, які проводили "референдум" у Херсонській області

Архівне фото: СБУ затримала двох колаборантів, які проводили "референдум" у Херсонській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали двох колаборантів, які допомагали росіянам проводити незаконний "референдум" у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Про кого йдеться

Фігурантами є мешканка Мілового та мешканець Білозерської громади.

Після захоплення регіону вони підтримали російських загарбників і добровільно увійшли до складу окупаційної адміністрації РФ.

Там їм поставили завдання з організації псевдореферендуму Росії в тимчасово захоплених населених пунктах.

Деталі справи

Перебуваючи в лавах загарбницьких "виборчкомів", вони обходили оселі місцевих мешканців і вимагали від людей "проголосувати за приєднання" регіону до складу Росії.

Фігуранти змушували людей ставити "потрібні" позначки у фейкових бюлетенях і контролювали "правильність заповнення".

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

У разі відмови підтримати агресора, зловмисники погрожували "здати" односельців озброєним росіянам, які супроводжували їх під час дворових обходів.

Що їм загрожує

Співробітники СБУ затримали обох колаборантів у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині регіону. Затримана жінка намагалася переховуватися від правосуддя у помешканнях своїх знайомих, яких вона використовувала "втемну".

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманим про підозру за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вони під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Нещодавно правоохоронці в Херсонській області затримали "заступницю виборчого комітету РФ", яка у 2022 році допомагала окупантам.

Вчора депутату Держдуми РФ Олександру Сидякіну СБУ оголосила підозру за участь у незаконному "референдумі" на окупованій частині Херсонської області. Він представляє партію російського диктатора Володимира Путіна.

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