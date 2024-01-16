СБУ задержала двух коллаборантов, которые проводили "референдум" в Херсонской области

Правоохранители задержали двух коллаборантов, которые помогали россиянам проводить незаконный "референдум" в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Фигурантами являются жительница Мылового и житель Белозерской общины.
После захвата региона они поддержали российских захватчиков и добровольно вошли в состав оккупационной администрации РФ.
Там им поставили задачу по организации псевдореферендума России во временно захваченных населенных пунктах.
Находясь в рядах захватнических "избиркомов", они обходили дома местных жителей и требовали от людей "проголосовать за присоединение" региона в состав России.
Фигуранты заставляли людей ставить "нужные" отметки в фейковых бюллетенях и контролировали "правильность заполнения".
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
В случае отказа поддержать агрессора, злоумышленники угрожали "сдать" односельчан вооруженным россиянам, которые сопровождали их во время дворовых обходов.
Сотрудники СБУ задержали обоих коллаборантов в результате стабилизационных мероприятий в освобожденной части региона. Задержанная женщина пыталась скрываться от правосудия в помещениях своих знакомых, которых она использовала "втемную".
На основании собранных доказательств следователи сообщили задержанным о подозрении по факту коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц.
Сейчас они под стражей, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.
Недавно правоохранители в Херсонской области задержали "заместительницу избирательного комитета РФ", которая в 2022 году помогала оккупантам.
Вчера депутату Госдумы РФ Александру Сидякину СБУ объявила подозрение за участие в незаконном "референдуме" на оккупированной части Херсонской области. Он представляет партию русского диктатора Владимира Путина.
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