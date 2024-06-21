СБУ затримала двох блогерів, які "засвітили" у мережі позиції ЗСУ

Двоє блогерів свідомо "засвітили" у мережі позиції українських військ та пересування техніки. Їм загрожує в'язниця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Один з фігурантів проживає у Запоріжжі та є адміністратором Telegram-каналу з аудиторією майже 140 тисяч користувачів.
Для "розкручування" каналу чоловік опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківської області. Також він показав запис, де видно оборонні лінії українських військ у районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Також блогер транслював переміщення бронетехніки і артилерійських систем в одному із регіонів України.
СБУ затримала блогера на гарячому, коли він збирався опублікувати нову порцію забороненого контенту.
Іншим фігурантом виявився житель Вінницької області. Чоловік зняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у Facebook. Потім блогер намагався поширити відео у місцевих Telegram-каналах.
Обом фігурантам оголосили підозру у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ (ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.
СБУ нагадує українцям, що заборонено знімати та поширювати в інтернеті діяльність Сил оборони і наслідки ворожих обстрілів.
Нагадаємо, у травні минулого року під час масованої атаки на Київ декілька блогерів "засвітили" у мережі роботу ППО. СБУ спочатку викрила шістьох осіб, а потім ще дев'ятьох, які причетні до "зливу" даних.
Зокрема, СБУ оголосила підозру київській блогерці Інні Вороновій, яка є колишньою дружиною наркодилера Юрія Чернецького. Пізніше четверо блогерів отримали вироки за те, що "засвітили" ППО у столиці.
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