RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ задержала двух блогеров, которые "засветили" в сети позиции ВСУ

Фото: блогеры слили в сеть позиции украинских войск (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Два блогера сознательно "засветили" в сети позиции украинских войск и передвижение техники. Им грозит тюрьма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Один из фигурантов проживает в Запорожье и является администратором Telegram-канала с аудиторией около 140 тысяч пользователей.

Для "раскрутки" канала мужчина опубликовал видео, на котором было видно расположение огневой позиции ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Также он показал запись, где видны оборонительные линии украинских войск в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Также блогер транслировал перемещение бронетехники и артиллерийских систем в одном из регионов Украины.

СБУ задержала блогера на горячем, когда он собирался опубликовать новую порцию запрещенного контента.

Другим фигурантом оказался житель Винницкой области. Мужчина снял полет боевого вертолета ВСУ и выложил соответствующее видео с привязкой к геолокации в Facebook. Затем блогер пытался распространить видео в местных Telegram каналах.

Обоим фигурантам объявили подозрение в несанкционированном распространении информации о ВСУ (ч. 1 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.

СБУ напоминает украинцам, что запрещено снимать и распространять в интернете деятельность Сил обороны и последствия вражеских обстрелов.

 

 

Напомним, в мае прошлого года во время массированной атаки на Киев несколько блогеров "засветили" в сети работу ПВО. СБУ сначала разоблачила шесть человек, а затем еще девять, причастных к "сливу" данных.

В частности, СБУ объявила подозрение киевской блогеру Инне Вороновой, которая является бывшей женой наркодилера Юрия Чернецкого. Позже четверо блогеров получили приговоры за то, что "засветили" ПВО в столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныблоггерВойна в Украине