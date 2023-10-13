СБУ затримала директора заводу в Дніпрі, який постачав РФ обладнання для військових баз

Деталі справи

Протягом 2022 року ділки незаконно експортували до Росії кілька партій арматурних комплектуючих на понад 2 млн грн.

Як встановило слідство, до організації незаконної діяльності причетний директор спеціалізованого підприємства в Дніпрі та його підлеглий.

Продукція була необхідна військовим РФ

Після початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно вийшли на зв'язок зі своїми замовниками з РФ і спільно розробили механізм нелегального експорту в Росію санкційної продукції.

Для реалізації угоди вони залучили кілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар дніпропетровського заводу нібито для власних потреб. Але після отримання українського обладнання одразу переправляли його до РФ.

Фото: Обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)

Для маскування "схеми" її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

"Насамперед ця продукція була необхідна російським замовникам для облаштування військових баз і пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території РФ і в тимчасово захоплених регіонах України", - повідомили в СБУ.

СБУ повідомили директору заводу про підозру

Під час обшуків на виробництві та у квартирах фігурантів виявлено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за фактом пособництва державі-агресору, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Зловмисникам загрожує до 12 років із конфіскацією майна.

За матеріалами СБУ накладено арешт на корпоративні права та банківські рахунки дніпропетровського підприємства-постачальника підсанкційних товарів до РФ.

Правоохоронці продовжують виявляти зрадників в Україні

В Одесі Служба безпеки України (СБУ) затримала інформатора російського ГРУ. Щоб менше привертати до себе увагу, він "працював під прикриттям" - влаштувався у міжнародний благодійний фонд.

Також правоохоронці затримали колаборантку, яка організовувала фейковий "референдум" під час окупації Чорнобаївки (Херсонська область).