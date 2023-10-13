СБУ задержала директора завода в Днепре, который поставлял РФ оборудование для военных баз

Детали дела

В течение 2022 года дельцы незаконно экспортировали в Россию несколько партий арматурных комплектующих на более 2 млн грн.

Как установило следствие, к организации незаконной деятельности причастен директор специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный.

Продукция была необходима военным РФ

После начала полномасштабного вторжения они дистанционно вышли на связь со своими заказчиками из РФ и совместно разработали механизм нелегального экспорта в Россию санкционной продукции.

Для реализации сделки они привлекли несколько подконтрольных компаний на Среднем Востоке, которые закупали товар днепропетровского завода якобы для собственных нужд. Но после получения украинского оборудования сразу переправляли его в РФ.

Фото: Обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)

Для маскировки "схемы" ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

"Прежде всего эта продукция была необходима российским заказчикам для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации оккупационных группировок на территории РФ и во временно захваченных регионах Украины", - сообщили в СБУ.

СБУ сообщили директору завода о подозрении

Во время обысков на производстве и в квартирах фигурантов обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по факту пособничества государству-агрессору, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас они под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности виновных лиц. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

По материалам СБУ наложен арест на корпоративные права и банковские счета днепропетровского предприятия-поставщика подсанкционных товаров в РФ.

Правоохранители продолжают выявлять предателей в Украине

В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала информатора российского ГРУ. Чтобы меньше обращать на себя внимание, он "работал под прикрытием" - устроился в международный благотворительный фонд.

Также правоохранители задержали коллаборантку, которая организовывала фейковый "референдум" во время оккупации Чернобаевки (Херсонская область).