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СБУ затримала депутата ОПЗЖ та голову відділення банку в Києві. "Допомагали" ухилянтам

Фото: СБУ затримала депутата ОПЗЖ та голову відділення банку в Києві (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала депутата ОПЗЖ та керівника філії столичного банку, які пропонували ухилянтам втікти за кордон. Їм обом повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Організатори нелегальних трафіків затримані у результаті слідчо-оперативних дій у Києві та Луцьку", - йдеться в повідомленні.

Одним із них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків.

"Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей і забезпечити безперешкодний "супровід" через пропускні пункти", - додають у відомстві.

Вартість таких "послуг" становила від 3 тисяч доларів. Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей.

Як пишуть в СБУ, інший канал нелегальної міграції ліквідовано у Києві.

"Директор відділення одного зі столичних банків за 16 тисяч доларів "гарантував" ухилянтам допомогу в нелегальному перетині держкордону через підроблені документи про непридатність до військової служби", - кажуть у спецслужбі.

Як пишуть в Офісі генпрокурора, його затримали на робочому місці під час отримання 16 тисяч доларів.

Як повідомлялося, у Києві ліквідували злочинне угруповання, яким керував нардеп-зрадник Ілля Ківа. Учасники банди розхитували ситуацію в країні, а після початку війни організували наркобізнес.

Нагадаємо, колишнього народного депутата Іллю Киву підозрюють у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Також його оголосили у міжнародний розшук.

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Служба безпеки України