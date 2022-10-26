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СБУ задержала депутата ОПЗЖ и главу отделения банка в Киеве. "Помогали" уклонистам

Фото: СБУ задержала депутата ОПЗЖ и главу отделения банка в Киеве (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала депутата ОПЗЖ и руководителя филиала столичного банка, предлагавших уклонистам сбежать за границу. Им обоим сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Организаторы нелегальных трафиков задержаны в результате следственно-оперативных действий в Киеве и в Луцке", - говорится в сообщении.

Одним из них оказался депутат Черниговского районного совета от запретной партии ОПЗЖ. Он предлагал потенциальным призывникам незаконно уезжать за пределы Украины под видом многодетных родителей.

"Для этого за деньги обещал предоставить фальшивые свидетельства о рождении детей и обеспечить беспрепятственное "сопровождение" через пропускные пункты", - добавляют в ведомстве.

Стоимость таких "услуг" составляла от 3 тысяч долларов. Для реализации схемы злоумышленник привлек своего знакомого с Волыни как посредника для передачи денег.

Как пишут в СБУ, другой канал нелегальной миграции ликвидирован в Киеве.

"Директор отделения одного из столичных банков за 16 тысяч долларов "гарантировал" уклонистам помощь в нелегальном пересечении госграницы из-за поддельных документов о непригодности к военной службе", - говорят в спецслужбе.

Как пишут в Офисе генпрокурора, его задержали на рабочем месте при получении 16 тысяч долларов.

Как сообщалось, в Киеве ликвидировали преступную группировку, которой руководил нардеп-предатель Илья Кива. Участники банды расшатывали ситуацию в стране, а после начала войны организовали наркобизнес.

Напомним, бывшего народного депутата Илью Киву подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Также он был объявлен в международный розыск.

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