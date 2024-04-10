СБУ затримала депутата "ОПЗЖ" із Дружківки. Він допомагав ФСБ і чекав окупантів

Деталі справи

Контррозвідка затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка діяла на сході України. Фігурантом виявився депутат Дружківської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ".

Перш ніж затримати депутата СБУ поетапно задокументувала його злочинну діяльність. Встановлено, що він входив до мережі інформаторів ФСБ, яку українська спецслужба викрила ще в березні 2023 року. Тоді ж було затримано 4-х його спільників.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

За матеріалами слідства, фігурант возив одного з агентів на власному авто для прихованої фіксації оборонних позицій ЗСУ.

Депутат шукав слабкі місця в обороні Дружківки

Посіпаки ФСБ намагалися відстежити рух військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ.

Крім того, після російських авіаударів зловмисники збирали інформацію про наслідки ворожих "прильотів".

За наявними даними, окупанти дуже сподівалися на розвіддані своїх інформаторів, за допомогою яких планували виявити слабкі місця в обороні Дружківки.

Що йому загрожує

Правоохоронці повідомили, що депутат розраховував стати "заступником мера" в окупаційній адміністрації, у разі захоплення міста.

Слідчі повідомили депутату міськради про підозру за фактом "надання незаконним збройним або воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ". Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років в'язниці.