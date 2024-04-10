СБУ задержала депутата "ОПЗЖ" из Дружковки. Он помогал ФСБ и ждал оккупантов

Детали дела

Контрразведка задержала еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая действовала на востоке Украины. Фигурантом оказался депутат Дружковского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ".

Прежде чем задержать депутата СБУ поэтапно задокументировала его преступную деятельность. Установлено, что он входил в сеть информаторов ФСБ, которую украинская спецслужба разоблачила еще в марте 2023 года. Тогда же были задержаны 4-х его сообщников.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

По материалам следствия, фигурант возил одного из агентов на собственном авто для скрытой фиксации оборонительных позиций ВСУ.

Депутат искал слабые места в обороне Дружковки

Приспешники ФСБ пытались отследить движение военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ.

Кроме того, после российских авиаударов злоумышленники собирали информацию о последствиях вражеских "прилетов".

По имеющимся данным, оккупанты очень надеялись на разведданные своих информаторов, с помощью которых планировали выявить слабые места в обороне Дружковки.

Что ему грозит

Правоохранители сообщили, что депутат рассчитывал стать "заместителем мэра" в оккупационной администрации, в случае захвата города.

Следователи сообщили депутату горсовета о подозрении по факту "предоставления незаконным вооруженным или военизированным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ". Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.