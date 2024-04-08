Наводив авіабомби на Сумську область. СБУ затримала "ексрегіонала"

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали "ексрегіонала", який наводив авіабомби Росії на Сумську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Служба безпеки запобігла російському авіаудару по нових лініях оборони на прикордонні Сумської області. Для вогневого ураження українських укріпрайонів агресор планував застосувати удари керованими авіабомбами", - пише пресслужба.

Що сталось

Під час спецоперації СБУ затримала агента ФСБ "на гарячому". Він проводив розвідку поблизу оборонної лінії на території регіону. Під час вилазки він намагався встановити точні координати військового об'єкта, а також скоригувати ворожий авіаудар.

У ході затримання було вилучено мобільний телефон, з якого зрадник планував надіслати фото та геолокацію "цілі".

"За даними слідства, затриманим виявився колишній місцевий "функціонер" забороненої Партії регіонів. Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області", - додає СБУ.

"До уваги" спецслужб він потрапив через власні дописи в яких вихваляв кремлівський режим.

Що загрожує

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Йому загрожує довічне.

Фото: СБУ затримала "ексрегіонала", який наводив авіабомбу на Сумську область (t.me/SBUkr)