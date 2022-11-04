СБУ затримала депутата, який вивозив до Росії зерно з Харківської області

За даними правоохоронців, посадовець, бувши власником декількох сільгосппідприємств, запропонував окупантам свою "допомогу" у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України.

Для цього він "перереєстрував" агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету РФ.

"При цьому основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться, - реалізовувати на території країни-агресора", - йдеться в повідомленні СБУ.

При цьому депутат надав агресорам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту російської військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.

Втім, після деокупації району депутат залишився у селищі і "сподівався уникнути покарання".

Наразі ж слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що лише станом на середину вересня СБУ виявила 16 колаборантів у Харківській області з початку деокупації. Також було викрито список усіх фейкових посадовців окупаційних адміністрацій.

Додамо, що СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну "роспочту" в Харківській області.

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