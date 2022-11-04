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СБУ задержала депутата, который вывозил в Россию зерно из Харьковской области

Фото: СБУ задержала депутата, который вывозил в Россию зерно из Харьковской области (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности задержала депутата одного из поселковых советов Купянского района (Харьковская область). Во время оккупации он платил налоги в российский бюджет и вывозил в Россию украинское зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, чиновник, будучи владельцем нескольких сельхозпредприятий, предложил оккупантам свою "помощь" в незаконном вывозе украинского зерна с востока Украины.

С этой целью он "перерегистрировал" агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет РФ.

"При этом основную часть собранного урожая он должен был отдавать захватчикам, а то, что останется - реализовывать на территории страны-агрессора", - говорится в сообщении СБУ.

При этом депутат предоставил агрессорам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта российской военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.

Впрочем, после деоккупации района депутат остался в поселке и "надеялся избежать наказания".

В настоящее время следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что только по состоянию на середину сентября СБУ обнаружила 16 коллаборантов в Харьковской области с начала деоккупации. Также был разоблачен список всех фейковых должностных лиц оккупационных администраций.

Добавим, что СБУ задержала коллаборантку, возглавлявшую оккупационную "роспочту" в Харьковской области.

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