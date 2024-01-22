СБУ затримала чотирьох ворожих агітаторів. Один із них захоплювався ударами по Харкову

Правоохоронці затримали чотирьох ворожих агітаторів у різних областях України. Вони виправдовували російську агресію, тепер їм загрожує до восьми років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
В Одесі затримали місцевого блогера, який розмістив у TikTok власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку РФ на Харків 2 січня цього року.
Тоді окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу "Іскандер", що призвело до великої кількості загиблих і поранених місцевих жителів.
"Незважаючи на це, фігурант намагався "відбілити" воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі російського телебачення, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси", - йдеться в заяві.
СБУ повідомляє, що у Київській області місцева мешканка через власні акаунти у Faceook та Telegram агітувала українців "скласти зброю" та не чинити спротиву росіянам.
Також зловмисниця використовувала інтернет-ресурси для поширення фейків про різні національні громади України.
У Черкаській області контррозвідники СБУ викрили місцевого жителя, який виступав на підтримку окупації Криму та частини територій Донецької та Луганської областей.
Крім того, маючи посвідку на проживання в РФ, чоловік героїзував російських загарбників і заперечував їхні воєнні злочини в Україні.
СБУ в Дніпрі затримала координатора місцевого осередку прокремлівської організації "Народовладдя".
Зловмисник від імені "громадського об'єднання" публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.
Фото: Обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)
Також він поширював дезінформацію про діяльність Сил безпеки і оборони на території прифронтового регіону.
Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за фактом виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.
Ще двоє додатково отримали підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.
Також правоохоронці затримали ще одного інформатора спецслужб РФ. Зрадник збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.
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