СБУ затримала чотирьох ворожих агітаторів. Один із них захоплювався ударами по Харкову

Один агітатор захоплювався ударами РФ по Харкову

В Одесі затримали місцевого блогера, який розмістив у TikTok власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку РФ на Харків 2 січня цього року.

Тоді окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу "Іскандер", що призвело до великої кількості загиблих і поранених місцевих жителів.

"Незважаючи на це, фігурант намагався "відбілити" воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі російського телебачення, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси", - йдеться в заяві.

Жінка закликала відмовитися від опору

СБУ повідомляє, що у Київській області місцева мешканка через власні акаунти у Faceook та Telegram агітувала українців "скласти зброю" та не чинити спротиву росіянам.

Також зловмисниця використовувала інтернет-ресурси для поширення фейків про різні національні громади України.

Третій агітатор підтримав окупацію Криму

У Черкаській області контррозвідники СБУ викрили місцевого жителя, який виступав на підтримку окупації Криму та частини територій Донецької та Луганської областей.

Крім того, маючи посвідку на проживання в РФ, чоловік героїзував російських загарбників і заперечував їхні воєнні злочини в Україні.

Фейки про релігійні громади

СБУ в Дніпрі затримала координатора місцевого осередку прокремлівської організації "Народовладдя".

Зловмисник від імені "громадського об'єднання" публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.

Фото: Обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)

Також він поширював дезінформацію про діяльність Сил безпеки і оборони на території прифронтового регіону.

Що їм загрожує

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за фактом виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Ще двоє додатково отримали підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нещодавні затримання СБУ

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

Також правоохоронці затримали ще одного інформатора спецслужб РФ. Зрадник збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.