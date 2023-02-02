СБУ затримала чиновника Одеської ОВА за хабарництво

Хабарником виявився заступник начальника одного з управлінь Одеської ОВА. Чиновник налагодив механізм отримання поборів від підприємців, пропонуючи їм за гроші земельні ділянки.

СБУ задокументувала факт вимагання від місцевого підприємця 60 тисяч доларів. За цю суму він "гарантував" бізнесмену оренду двох земельних площ на узбережжі Дунаю.

Чиновника затримала "на гарячому" під час отримання першого траншу у розмірі 40 тисяч доларів біля адміністративної будівлі ОВА.

Наразі розпочате розслідування за ч. 4 ст. 368 ККУ. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Хабарнику загрожує до 12 років за ґратами. Слідчі дії продовжуються.

Фото: СБУ затримала чиновника Одеської ОВА на спробі отримати хабаря (ssu.gov.ua)