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СБУ затримала чиновника Одеської ОВА за хабарництво

Фото: СБУ затримала чиновника Одеської ОВА на спробі отримати хабаря (acebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Юрченко

Чиновника Одеської обласної військової адміністрації викрили на хабарництві. Його затримали "на гарячому" під час отримання 40 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Хабарником виявився заступник начальника одного з управлінь Одеської ОВА. Чиновник налагодив механізм отримання поборів від підприємців, пропонуючи їм за гроші земельні ділянки.

СБУ задокументувала факт вимагання від місцевого підприємця 60 тисяч доларів. За цю суму він "гарантував" бізнесмену оренду двох земельних площ на узбережжі Дунаю.

Чиновника затримала "на гарячому" під час отримання першого траншу у розмірі 40 тисяч доларів біля адміністративної будівлі ОВА.

Наразі розпочате розслідування за ч. 4 ст. 368 ККУ. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Хабарнику загрожує до 12 років за ґратами. Слідчі дії продовжуються.

Фото: СБУ затримала чиновника Одеської ОВА на спробі отримати хабаря (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора місцеві ЗМІ повідомляли, що правоохоронці затримали чиновника Одеської ОВА за хабарництво. За попередньою інформацією, мова йде про співробітника департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин.

Сьогодні нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що в Одеській ОВА проводять обшуки. Водночас, за даними джерел РБК-Україна, до Одеської ОВА прийшли співробітники Служби безпеки України.

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