СБУ задержала чиновника Одесской ОВА за взяточничество

Взяточником оказался заместитель начальника одного из управлений Одесской ОВА. Чиновник наладил механизм получения поборов от предпринимателей, предлагая им за деньги земельные участки.

СБУ задокументировала факт вымогательства от местного предпринимателя 60 тысяч долларов. За эту сумму он "гарантировал" бизнесмену аренду двух земельных участков на побережье Дуная.

Чиновника задержала "на горячем" во время получения первого транша в размере 40 тысяч долларов у административного здания ОВА.

Начато расследование по ч. 4 ст. 368 УКУ. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Взяточнику грозит до 12 лет за решеткой. Следственные действия продолжаются.

Фото: СБУ задержала чиновника Одесской ОВА на попытке получить взятку (ssu.gov.ua)