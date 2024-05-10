СБУ затримала блогерів, які під час стримів "зливали" позиції ЗСУ

У Київській області СБУ затримала блогерів, які знімали стріми про ЗСУ. Під час них вони також розкривали місця базування військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки викрила у Київській області ще п’ятьох блогерів, які здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, зокрема працювали на зрив мобілізації в Україні. Вони знімали провокативні стріми, писали фейкові публікації про військовослужбовців ЗСУ, у тому числі представників військкоматів", - йдеться у повідомленні.
Цей контент гарно вписувався у постановні сюжети російських пропагандистів, які масово їх використовували, в тому числі для міжнародної аудиторії.
"Також фігуранти поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників. Ці координати агресор міг використати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях перебування Сил оборони", - зазначили у СБУ.
Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
У січні СБУ затримала блогерів, які показали кадри ударів РФ по Києву. Стаття передбачає до 12 років ув'язнення.
Додамо, що раніше СБУ оголосила про підозру блогеру Мирославу Олешку, який виїхав за кордон за підробленою довідкою ВЛК. Вже там він постійно закликає чоловіків переховуватись від призову.
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