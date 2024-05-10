СБУ задержала блогеров, которые во время стримов "сливали" позиции ВСУ

В Киевской области СБУ задержала блогеров, снимавших стримы об ВСУ. Во время них они также раскрывали места базирования военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности разоблачила в Киевской области еще пятерых блогеров, которые осуществляли информационно-подрывную деятельность в пользу РФ, в частности работали на срыв мобилизации в Украине. Они снимали провокационные стримы, писали фейковые публикации о военнослужащих ВСУ, в том числе представителей военкоматов", - говорится в сообщении.
Этот контент хорошо вписывался в постановительные сюжеты российских пропагандистов, которые массово их использовали, в том числе для международной аудитории.
"Также фигуранты распространяли информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения украинских защитников. Эти координаты агрессор мог использовать для осуществления прицельных ракетно-дроновых ударов по местам нахождения Сил обороны", - отметили в СБУ.
Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
В январе СБУ задержала блогеров, которые показали кадры ударов РФ по Киеву. Статья предусматривает до 12 лет тюрьмы.
Добавим, что ранее СБУ объявила о подозрении блогеру Мирославу Олешко, уехавшего за границу по поддельной справке ВЛК. Уже там он постоянно призывает мужчин скрываться от призыва.
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