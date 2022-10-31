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СБУ затримала у Бахмуті ворожого коригувальника

Фото: СБУ у Бахмуті затримала коригувальника ракетних ударів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці затримали у Бахмуті Донецької області ворожого коригувальника ракетних ударів. Чоловіку загрожує суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зловмисник коригував ракетні та артилерійські обстріли по інфраструктурі Бахмуту. Він передавав ворогу інформацію про "результати" ударів, стан об'єктів та ситуацію у місті.

Також коригувальник об’їжджав територію району для прихованого спостереження, визначав розташування та маршрути ЗСУ. Ці дані чоловік передавав російському "координатору" зі спецслужб. Агента вже ідентифікувала СБУ.

Зрадник використовував анонімний канал в одному з месенджерів. Інформацію відправляв у вигляді файлів з детальним описом об’єктів та місцевості, де вони розташовані.

Під час затримання у коригувальника знайшли телефон з доказами. Проти чоловіка відкрили кримінальну справу, матеріали якої вже направили до суду.

Фото: СБУ затримала у Бахмуті коригувальника вогню (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Житомирі викрили чиновницю ліцею, яка виправдовувала російську агресію та війну.

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