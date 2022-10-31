СБУ затримала у Бахмуті ворожого коригувальника

Зловмисник коригував ракетні та артилерійські обстріли по інфраструктурі Бахмуту. Він передавав ворогу інформацію про "результати" ударів, стан об'єктів та ситуацію у місті.

Також коригувальник об’їжджав територію району для прихованого спостереження, визначав розташування та маршрути ЗСУ. Ці дані чоловік передавав російському "координатору" зі спецслужб. Агента вже ідентифікувала СБУ.

Зрадник використовував анонімний канал в одному з месенджерів. Інформацію відправляв у вигляді файлів з детальним описом об’єктів та місцевості, де вони розташовані.

Під час затримання у коригувальника знайшли телефон з доказами. Проти чоловіка відкрили кримінальну справу, матеріали якої вже направили до суду.

Фото: СБУ затримала у Бахмуті коригувальника вогню (ssu.gov.ua)