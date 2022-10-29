У Житомирі співробітниця ліцею виправдовувала вторгнення РФ. Її затримали

Співробітниця ліцею у Житомирі виправдовувала російську агресію та вторгнення. Її затримали та оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, жінка у квітні 2022 року, перебуваючи біля зруйнованого російськими окупантами ліцею у Житомирі, заявила колегам, що у знищенні навчального закладу винна Україна.

Вона намагалася переконати, що українське керівництво спровокувало росіян почати війну. Жінка засуджувала Україну та стверджувала, що потрібно було прийняти умови Росії.

Також зрадниця виправдовувала злочини російської армії Україні, заявляючи, що РФ веде "визвольну боротьбу проти націоналістичних рухів та діючої влади". При цьому вона вихваляла російського диктатора Володимира Путіна і заявляла, що Крим належить Росії.

Зараз співробітницю ліцею затримали та оголосили підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Фото: у Житомирі співробітниця ліцею виправдовувала війну (facebook.com/pgo.gov.ua)