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СБУ задержала в Бахмуте враждебного корректировщика

Фото: СБУ в Бахмуте задержала корректировщика ракетных ударов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители задержали в Бахмуте Донецкой области вражеского корректировщика ракетных ударов. Мужчине грозит суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Злоумышленник корректировал ракетные и артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута. Он передавал врагу информацию о "результатах" ударов, состоянии объектов и ситуации в городе.

Также корректировщик объезжал территорию района для скрытого наблюдения, определял расположение и маршруты ВСУ. Эти данные мужчина передавал российскому "координатору" из спецслужб. Агент уже идентифицировал СБУ.

Предатель использовал анонимный канал в одном из мессенджеров. Информацию отправлял в виде файлов с подробным описанием объектов и местности, где они расположены.

При задержании у корректировщика был найден телефон с поличным. Против мужчины возбуждено уголовное дело, материалы которого уже направили в суд.

Фото: СБУ задержала в Бахмуте корректировщика огня (ssu.gov.ua)

Напомним, в Житомире разоблачили чиновницу лицея, которая оправдывала российскую агрессию и войну.

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