СБУ задержала в Бахмуте враждебного корректировщика

Злоумышленник корректировал ракетные и артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута. Он передавал врагу информацию о "результатах" ударов, состоянии объектов и ситуации в городе.

Также корректировщик объезжал территорию района для скрытого наблюдения, определял расположение и маршруты ВСУ. Эти данные мужчина передавал российскому "координатору" из спецслужб. Агент уже идентифицировал СБУ.

Предатель использовал анонимный канал в одном из мессенджеров. Информацию отправлял в виде файлов с подробным описанием объектов и местности, где они расположены.

При задержании у корректировщика был найден телефон с поличным. Против мужчины возбуждено уголовное дело, материалы которого уже направили в суд.

Фото: СБУ задержала в Бахмуте корректировщика огня (ssu.gov.ua)