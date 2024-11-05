Затримана агентка, мешканка Херсона, збирала дані про позиції українських військ, здійснюючи розвідувальні виїзди на скутері. Вона передавала інформацію російським спецслужбам через месенджер у вигляді скріншотів Google-карт з позначеними українськими об’єктами, такими як штаби, вогневі позиції та опорні пункти.

Також затримано 60-річного експравоохоронця, який після захоплення Херсона обійняв посаду "заступника з правових питань" в окупаційній адміністрації. Його основним завданням була підготовка псевдореферендуму щодо приєднання Херсонщини до Росії.

Третя затримана, теж мешканка Херсона, під час окупації працювала у так званому "головному управлінні МВС РФ по Херсонській області", де займалася примусовим оформленням російського громадянства для місцевих жителів.

Усім затриманим повідомлено про підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Зловмисникам загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала агентку російського ГРУ та двох колаборантів з Херсона, зокрема "віцемера" (t.me/SBUkr)