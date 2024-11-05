RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны

СБУ задержала агента российского ГРУ и двух коллаборантов из Херсона, в том числе "вице-мэра"

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины задержала трех человек, которые сотрудничали с российскими оккупантами в Херсонской области. Среди них оказалась агент военной разведки России и двое коллаборационистов, один из которых занимал должность "вице-мэра" в оккупационной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задержанная агент, жительница Херсона, собирала данные о позициях украинских войск, осуществляя разведывательные выезды на скутере. Она передавала информацию российским спецслужбам через мессенджер в виде скриншотов Google-карт с обозначенными украинскими объектами, такими как штабы, огневые позиции и опорные пункты.

Также задержан 60-летний экс-правоохранитель, который после захвата Херсона занял должность "заместителя по правовым вопросам" в оккупационной администрации. Его основной задачей была подготовка псевдореферендума о присоединении Херсонской области к России.

Третья задержанная, тоже жительница Херсона, во время оккупации работала в так называемом "главном управлении МВД РФ по Херсонской области", где занималась принудительным оформлением российского гражданства для местных жителей.

Всем задержанным сообщено о подозрении в государственной измене и коллаборационистской деятельности. Злоумышленникам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

 

Фото: СБУ задержала агента российского ГРУ и двух коллаборантов из Херсона, в том числе "вицемера" (t.me/SBUkr)

СБУ ранее задержала предателя, который навел в октябре вражеский "Шахед" на Сумы, в результате чего погибли три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХерсон