СБУ задержала агента российского ГРУ и двух коллаборантов из Херсона, в том числе "вице-мэра"

Задержанная агент, жительница Херсона, собирала данные о позициях украинских войск, осуществляя разведывательные выезды на скутере. Она передавала информацию российским спецслужбам через мессенджер в виде скриншотов Google-карт с обозначенными украинскими объектами, такими как штабы, огневые позиции и опорные пункты.

Также задержан 60-летний экс-правоохранитель, который после захвата Херсона занял должность "заместителя по правовым вопросам" в оккупационной администрации. Его основной задачей была подготовка псевдореферендума о присоединении Херсонской области к России.

Третья задержанная, тоже жительница Херсона, во время оккупации работала в так называемом "главном управлении МВД РФ по Херсонской области", где занималась принудительным оформлением российского гражданства для местных жителей.

Всем задержанным сообщено о подозрении в государственной измене и коллаборационистской деятельности. Злоумышленникам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агента российского ГРУ и двух коллаборантов из Херсона, в том числе "вицемера" (t.me/SBUkr)