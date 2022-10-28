СБУ задержала агента РФ в Николаеве. Она сливала данные об украинских самолетах
Служба безопасности Украины задержала в Николаеве российского агента, которая собирала разведывательные данные о Силах обороны ВСУ в прифронтовых районах и передавала их врагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Злоумышленница собирала в южных прифронтовых районах Украины данные о местах базирования и перемещения Сил обороны ВСУ, в частности движение военной техники, места дислокации украинских самолетов. Кроме того, она указывала на координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических, которые агрессоры использовали для наведения своих ракет и дронов.
Сотрудники СБУ вовремя сработали и задержали агента в момент передачи разведывательной информации. Таким образом они предотвратили воздушные атаки врага в южных районах.
Ранее сообщалось, что украинские правоохранительные и силовые органы проверяют критические объекты инфраструктуры Украины, в частности в сфере энергетики, на наличие среди сотрудников людей, которые могут работать с врагом.
Кроме того, на этой неделе СБУ задержала коллаборантку, возглавлявшую оккупационную "роспочту" в Харьковской области.
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