СБУ задержала агента РФ в Николаеве. Она сливала данные об украинских самолетах

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве российского агента, которая собирала разведывательные данные о Силах обороны ВСУ в прифронтовых районах и передавала их врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.