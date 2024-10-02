СБУ затримала агентів ФСБ у Дніпрі: подружжя шпигувало за ППО та підпалювало обʼєкти УЗ

Подружжя діяло спільно, виконуючи ворожі завдання з чітким розподілом обов’язків. Жінка займалася розвідкою місць базування підрозділів ППО, робила фото- та відеофіксацію військових об’єктів, а її чоловік передавав ці дані ФСБ через месенджер.

Крім цього, затриманий чоловік здійснював підпали на залізниці, зокрема задокументовано підпал релейної шафи на одній із головних ліній сполучення в регіоні. Відео процесу він надсилав своїм російським кураторам.

СБУ встановила, що подружжя почало співпрацювати з російськими спецслужбами у червні цього року. Спочатку чоловік був завербований через Telegram-канали, де шукав легкий заробіток, а згодом залучив до діяльності свою дружину.

Зловмисники також розповсюджували провокаційні листівки з пропозиціями "легких" грошей від рашистів.

Під час обшуків у затриманих було вилучено засоби для підпалу, агітаційні матеріали та телефони з доказами спілкування з ФСБ. Подружжя перебуває під вартою.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, а його спільниці - до 8 років тюрми.