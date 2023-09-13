СБУ затримала агента РФ, який збирав дані про ППО під Одесою. Але попався він на іншому

"Щоб здобути розвідінформацію, одесит намагався "зламати" телефон своєї знайомої - української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, жінка приїхала в Одесу з Краматорська, щоб провідати своїх близьких, і тимчасово зупинилась у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, фігурант чекав від спецслужб РФ "інструкцію" як зламати гаджет захисниці.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили російського інформатора і тим самим запобігли його злочинним намірам.

Збирав дані про ППО

Крім того, у ході оперативних дій Служба безпеки отримала інформацію про причетність фігуранта до збору розвідданих про розміщення систем ППО на Одещині.

"Для пошуку геолокацій він регулярно об’їжджав область, а також "втемну" випитував відповідні відомості у своїх знайомих", - додали в СБУ.

Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Затримання російських агентів в Одесі

Раніше під Одесою прикордонники затримали вчителя-мистецтвознавця, який хотів виховати проросійське покоління. На своїх уроках він розповідав учням, що нібито "війну розпочала Україна".

Крім того, правоохоронці затримали в Одесі бойовика "Самооборони Криму", який 2014 року допомагав росіянам захоплювати півострів.