СБУ затримала агента РФ, який збирав дані про ППО під Одесою. Але попався він на іншому

СБУ затримала в Одесі російського інформатора, який хотів "зламати" телефон військової ЗСУ задля розвідданих. Пізніше з'ясувалось, що він вишукував і місця розташування ППО в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Щоб здобути розвідінформацію, одесит намагався "зламати" телефон своєї знайомої - української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, жінка приїхала в Одесу з Краматорська, щоб провідати своїх близьких, і тимчасово зупинилась у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, фігурант чекав від спецслужб РФ "інструкцію" як зламати гаджет захисниці.
Однак співробітники СБУ своєчасно викрили російського інформатора і тим самим запобігли його злочинним намірам.
Збирав дані про ППО
Крім того, у ході оперативних дій Служба безпеки отримала інформацію про причетність фігуранта до збору розвідданих про розміщення систем ППО на Одещині.
"Для пошуку геолокацій він регулярно об’їжджав область, а також "втемну" випитував відповідні відомості у своїх знайомих", - додали в СБУ.
Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Затримання російських агентів в Одесі
Раніше під Одесою прикордонники затримали вчителя-мистецтвознавця, який хотів виховати проросійське покоління. На своїх уроках він розповідав учням, що нібито "війну розпочала Україна".
Крім того, правоохоронці затримали в Одесі бойовика "Самооборони Криму", який 2014 року допомагав росіянам захоплювати півострів.
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