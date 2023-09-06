Під Одесою затримали вчителя мистецтв, який розповідав, що "війну розпочала Україна"

Прикордонники затримали вчителя-мистецтвознавця, який хотів виховати проросійське покоління. На своїх уроках він розповідав учням, що нібито "війну розпочала Україна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"В Одеській області прикордонники викрили місцевого жителя - ветерана військової розвідки. Чоловік працював вчителем мистецтва в дитячій школі", - розповіли прикордонники.

Як додали в ДПСУ, замість того, щоб знайомити дітей зі світом прекрасного, нав‘язував їм пропагандистські наративи.

"Тепер свої уроки на теми "війну з рф розпочала Україна…", "Одеса і Донбас - території РФ", "українські військові обстрілюють цивільне населення…" - він, швидше за все, буде поводити за ґратами", - додали прикордонники.

Зазначимо, що раніше СБУ викрила у Києві та Харківській області підривну діяльність ще двох прихильників "рашизму". Останні виправдовували російську агресію проти України. Одним із них виявився колишній викладач одного з ліцеїв Києва.

Окрім того, контррозвідка Служби безпеки України у Запорізькій області затримала викладача місцевого вищого професійного училища, який коригував ракетні удари росіян по регіону.