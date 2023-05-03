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СБУ затримала агента РФ, який передавав ворогу розвіддані про оборону Києва

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Агент РФ передавав ворогу розвіддані про оборону Києва, а потім мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ. Правоохоронці його затримали та оголосили підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

"Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього об’їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об’єктів. Отримані відомості надсилав через підконтрольний російській спецслужбі чат-бот у месенджері Telegram.

"Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону. Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за фактом державної зради. Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, що СБУ затримала ще одного коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв. Їм виявився студент, який за свої "послуги" брав по 2 тисячі гривень за кожне "завдання".

Раніше СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону на півдні України. Житель Миколаєва мав отримати за цю "винагороду".

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