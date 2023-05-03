СБУ затримала агента РФ, який передавав ворогу розвіддані про оборону Києва

"Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього об’їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об’єктів. Отримані відомості надсилав через підконтрольний російській спецслужбі чат-бот у месенджері Telegram.

"Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону. Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за фактом державної зради. Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.