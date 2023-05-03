СБУ задержала агента РФ, который передавал врагу разведданные про оборону Киева

"Злоумышленником оказался житель столицы, который в начале полномасштабного вторжения собирал для врага информацию о местах базирования Сил обороны в городе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого объезжал улицы и изучал обстановку вблизи украинских военных объектов. Полученные сведения посылал через подконтрольный российской спецслужбе чат-бот в мессенджере Telegram.

"Впоследствии, пытаясь избежать ответственности, фигурант мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ, которое задействовано на Авдеевском направлении", - сообщили в СБУ.

Стражи порядка поэтапно задокументировали преступную деятельность и задержали его в одном из фронтовых городов региона. Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по факту государственной измены. Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.