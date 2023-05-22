СБУ затримала агента РФ, який корегував удари дронами і фосфорними снарядами по Очакову

"Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаївській області ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Що робив агент РФ?

Корегувальник, яким виявився місцевий житель, спілкувався зі своїм зв'язковим з РФ онлайн та передавав дані через месенджери. Для збирання інформації зрадник не соромився:

об'їжджати прифронтові території області та приховано фіксувати місця базування особового складу і техніки ЗСУ;

виявляти склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва;

передавати окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів Shahed, зокрема по Очакову.

До рук СБУ ворожий агент потрапив, коли виконував чергове "завдання" окупантів. У нього знайшли листування з його зв'язковим.

Яке покарання загрожує

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Йому загрожує довічний термін ув'язнення.

Обстріли Очакова та громади

Очаків постійно перебуває під обстрілами окупантів. Зокрема, за даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, 22 травня, росіяни також завдали ударів по Очаківській громаді. О 4:59 ворог здійснював артилерійський обстріл її акваторії. Днем раніше, 21 травня, окупанти двічі також атакували Очаків та берегову смугу громади.

Важливо, що ворог не вперше обстрілює територію України фосфорними снарядами, які заборонені міжнародними угодами. Зокрема, їх РФ використовувала, наприклад, під час атак Бахмута, Попасної та Херсонської області.