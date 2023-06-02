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СБУ затримала агента КДБ Білорусі, який шпигував на кордоні у Рівненській області

Фото: СБУ затримала агента КГБ Білорусі, який шпигував на кордоні у Рівненській області (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном України у Рівненській області. Ним виявився колишній командир військ СРСР, який воював у Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як агента завербували?

На початку повномасштабного вторгнення РФ громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в Україні і тривалий час мешкає в Рівненській області, був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.

У поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ СРСР. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані.

Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів України та маршрути переміщення військової техніки. Він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.

Де затримали агента

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до Білорусі.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою.

Як повідомлялося, в Україні затримано і заарештовано на два місяці громадянина Білорусі, підозрюваного в "зливі" інформації про переміщення живої сили та військової техніки для захисту українсько-білоруського кордону.

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Він виявився жителем Бахмута, завербованим ГРУ РФ та міг готувати диверсії проти керівництва Сил оборони України. Його завербували ще до вторгнення в Україну. Влаштуватися у ЗСУ було одним із завдань агента. Таким чином він дізнавався інформацію про можливі візити до гарнізону командування ЗСУ і розповідав про це своєму зв'язковому.

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