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СБУ задержала агента ФСБ, который планировал поджоги зданий ТЦК в Одесской области

Вторник 06 августа 2024 10:52
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СБУ задержала агента ФСБ, который планировал поджоги зданий ТЦК в Одесской области Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ, который действовал в Одесской области, выполняя задания по поджогам на объектах Сил обороны и "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Основными его целями были административные здания и служебные авто местных территориальных центров комплектования (ТЦК).

Для установления местонахождения этих объектов и их уничтожения российская спецслужба завербовала 26-летнего жителя Измаильского района, предлагая ему деньги. Агент объезжал территорию района, фиксируя места базирования украинских защитников. После определения потенциальной цели он должен был прибыть по адресу и сжечь объект с помощью легковоспламеняющегося вещества.

Также агент готовил поджоги релейных шкафов вблизи магистральных линий железнодорожного сообщения. Однако СБУ сработала на опережение: своевременно разоблачила агента, задокументировала его преступные действия и задержала его во время доразведки вблизи одного из ТЦК.

По данным следствия, молодой человек попал в поле зрения оккупантов из-за своих антиукраинских комментариев в чатах прокремлевских Telegram-каналов. После вербовки его коммуникация с российскими кураторами происходила через популярный мессенджер, где он получал инструкции относительно приоритетных целей и способов их поджога. Выполняя задание, агент надеялся на денежное вознаграждение, которое обещали перевести на его криптокошелек.

Во время обысков в его доме был изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ, который планировал поджог зданий ТЦК в Одесской области (ssu.gov.ua)

Поджоги автомобилей военных

СБУ и Нацполиция ранее задержали пару, подожженную военными и волонтерскими автомобилями в Киевской области по заказу России.

Кроме того, в Одессе задержали шесть молодых людей, подозреваемых в поджогах автомобилей Сил обороны по заданию ФСБ.

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Служба безопасности Украины Одесса
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