СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари по електропідстанціях в 5 областях України

За даними прес-служби, за вказівкою агресора агент збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.

Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України, повідомили в прес-службі.

Затримання агента

Військові контррозвідники СБУ затримали агента у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії "Укренерго", який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії. Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в "сплячий режим".

Після 24 лютого 2022 року ФСБ "активувала" свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку. Отримані відомості зрадник передавав окупантам через "зв’язкового", який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.

При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Удари по енергосистемі України

Нагадаємо, Росія активізувала ракетні удари по енергосистемі України восени минулого року, через що декілька місяців спостерігався дефіцит електроенергії та відключення світла.

За даними Програми розвитку ООН та Світового банку що енергетична система України залишається надзвичайно уразливою, працюючи з обмеженим запасом міцності. Збитки енергосистеми України - без урахування руйнації Каховської ГЕС - сягнули понад 10 млрд доларів.