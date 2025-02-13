Хотіла підірвати наряд поліції: СБУ в Житомирі затримала 16-річну російську агентку

За даними СБУ, 16-річна жителька Житомира виготовила два саморобні вибухові пристрої (СВП) на замовлення ворога. Ці пристрої призначалися для того, щоб підірвати наряд житомирських поліцейських.

Повідомляється, що росіяни завербували молоду дівчину через один із Телеграм-каналів. Представник спецслужби РФ надав їй інструкцію з виготовлення вибухівки. За нею агентка самостійно зробила 2 СВП, приєднавши до одного мобільний телефон для дистанційної активації.

Після цього дівчина заховала вибухівку у визначеному місці, а його геолокацію повідомила своєму куратору. Згодом двоє російських терористів забрали СВП зі схованки для підриву правоохоронців.

Контррозвідка СБУ вчасно затримала російських агентів з вибухівкою. Вони хотіли підірвати наряд поліції, який мав приїхати на виклик.

Тим часом агентка РФ "залягла на дно", попереджена куратором про її розшук. Дівчина переховувалася у родичів. Та СБУ встановила її місцеперебування і затримала у Бердичівському районі.

Під час обшуків за місцем схованки слідчі вилучили компоненти для вибухівки, сім-карти для конспірації та мобільний телефон з доказами злочинів агентки. Слідство встановило, що під час переховування дівчина отримувала додаткові замовлення з РФ на виготовлення вибухівки.

Фото: СБУ під час обшуків знайшла компоненти вибухівки за місцем переховування неповнолітньої (ssu.gov.ua)

"Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб)", - повідомили в СБУ.

Підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.