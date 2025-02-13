Хотела взорвать наряд полиции: СБУ в Житомире задержала 16-летнюю российскую агентку

По данным СБУ, 16-летняя жительница Житомира изготовила два самодельных взрывных устройства (СВУ) по заказу врага. Эти устройства предназначались для того, чтобы взорвать наряд житомирских полицейских.

Сообщается, что россияне завербовали молодую девушку через один из Телеграмм-каналов. Представитель спецслужбы РФ предоставил ей инструкцию по изготовлению взрывчатки. По ней агент самостоятельно сделала 2 СВП, присоединив к одному мобильный телефон для дистанционной активации.

После этого девушка спрятала взрывчатку в определенном месте, а его геолокацию сообщила своему куратору. Впоследствии двое российских террористов забрали СВП из тайника для подрыва правоохранителей.

Контрразведка СБУ вовремя задержала российских агентов со взрывчаткой. Они хотели взорвать наряд полиции, который должен был приехать на вызов.

Тем временем агент РФ "залегла на дно", предупрежденная куратором о ее розыске. Девушка скрывалась у родственников. Но СБУ установила ее местонахождение и задержала в Бердичевском районе.

Во время обысков по месту тайника следователи изъяли компоненты для взрывчатки, сим-карты для конспирации и мобильный телефон с доказательствами преступлений агента. Следствие установило, что во время укрытия девушка получала дополнительные заказы из РФ на изготовление взрывчатки.

Фото: СБУ во время обысков нашла компоненты взрывчатки по месту укрытия несовершеннолетней (ssu.gov.ua)

"Сейчас следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц)", - сообщили в СБУ.

Подозреваемая находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.