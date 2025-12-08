UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

СБУ запускає масштабний набір цивільних у "Альфу": як подати заявку

Ілюстративне фото: СБУ запускає масштабний набір цивільних у "Альфу" (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Спеціальний підрозділ "Альфа" Служби безпеки України відкрив новий етап рекрутингу та вперше у широкому форматі запрошує до своїх лав цивільних спеціалістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

У "Альфі" наголошують: ідеальних кандидатів не шукають - важливі рішучість, ініціативність та готовність діяти. Саме ці риси, за словами бійців підрозділу, формують характер "Альфи".

Тим, хто пройде відбір, обіцяють найкращу підготовку, сучасне екіпірування, роботу в професійній команді та командирів, які поєднують вимогливість із людяністю.

Кандидатам пропонують заповнити анкету онлайн. Для отримання додаткової інформації працює короткий номер 4444 та сайт підрозділу - alfa.ssu.gov.ua.

Заповнюй анкету: bit.ly/alfa_recruit

"З тебе - характер, з нас - усе інше! Ставай одним із нас, - закликали у спецпідрозділі.

 

Раніше повідомлялося, що Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді оголосив про масштабний набір до СБС і виклав у мережу 15 000 вакансій. Довжина інтернет-сторінки з цим списком склала 640 метрів.

