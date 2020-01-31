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СБУ заборонила в’їзд відомому російському співаку

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 12:53
СБУ заборонила в’їзд відомому російському співаку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Причина заборони - підтримка співаком анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ

Служба безпеки заборонила в’їзд до України відомому російському співаку Валерію Сюткіну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Повідомляється, що таке рішення прийняли у зв’язку із висловлюваннями Сюткіна "щодо "доцільності" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ".

СБУ заборонила в’їзд відомому російському співакуУ відомстві також нагадали процедуру заборони в’їзду іноземним громадянам в Україну:

  • СБУ приймає рішення про заборону у разі наявності інформації про дії іноземця, які несуть загрозу національній безпеці України;
  • крім СБУ заборонити в’їзд також можуть інші держоргани, зокрема Державна прикордонна служба;
  • у разі порушення правил перетину кордонів України, зокрема адміністративної межі з Кримом, питання розглядається Держприкордонслужбою (відповідно до статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");
  • При наявності інформації щодо іноземних артистів, які порушили правила перетину кордонів України, але публічно не підтримували агресію проти нашої країни, СБУ передає її до ДПСУ.

Нагадаємо, 27 квітня 2020 року у Києві у Палаці Україна мав відбутися концерт Валерія Сюткіна. У 2014 році в інтерв'ю Дмитру Гордону Сюткін говорив, що анексія Криму є відновленням історичної справедливості.

Також РБК-Україна повідомляло, що за 2019 рік СБУ заборонила в’їзд 675 громадянам РФ. Загалом, від початку 2014 року, Служба безпеки не впустила до України понад 5 тис. росіян.

СБУ не пустила в Україну понад 5 тис. росіян з 2014 Законопроект про реформу СБУ буде не пізніше березня, - Монастирський
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