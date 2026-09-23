СБУ запобігла теракту в центрі Рівного: затримано агента РФ

Планували вибух у годину пік

За даними слідства, чоловік сховав бомбу у сміттєвому баку поряд з адміністративним будинком, після чого повідомив про це російському куратору через месенджер. Надалі вибух планували активувати дистанційно у години найбільшого скупчення людей.

Таким чином, російська сторона розраховувала завдати максимальних збитків серед цивільних і дестабілізувати ситуацію в прикордонному регіоні.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного, коли він намагався залишити місце передбачуваного теракту. Вибуховий пристрій при цьому вилучили та знешкодили.

Як агент виконував завдання

Слідство вважає, що затриманого завербували російські спецслужби через Telegram-канали, де шукав можливість швидкого заробітку. Чоловік працював кур'єром місцевої служби доставки та використав цю діяльність для збору інформації.

Пересуваючись Рівним на мопеді, він фотографував території та паркування біля державних об'єктів, обираючи місце для майбутнього вибуху. Отримані матеріали надсилав російському куратору.

Пізніше агент отримав координати схованки та забрав звідти саморобний вибуховий пристрій дистанційної дії. Під час обшуку у нього виявили телефон із фотографіями об'єктів та листуванням із російським спецслужбистом.

Що загрожує затриманому

Чоловіку повідомили про підозру за статтями про замах на терористичний акт. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій як державної зради. Операцію проводили співробітники СБУ у Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.